Inter-Asllani, l'agente: "Chiudiamo a giorni"

L’accordo con l’Empoli è già stato trovato nei giorni scorsi, adesso l’Inter e Kristijan Asllani, giovane centrocampista classe 2002 grande protagonista nell’ultima stagione con la maglia del club toscano, sono sempre più vicini a dirsi definitivamente "sì". Quest'oggi sono arrivati nella sede nerazzurra gli agenti del calciatore, Luca Puccinelli ed Elio Berti, per discutere con i dirigenti dell’Inter sul contratto (durata e ingaggio) del suo assistito, individuato come il profilo giusto da inserire nella rosa di Inzaghi nella prossima stagione come vice-Brozovic. "L'incontro è andato bene, per la chiusura ci vuole ancora qualche giorno. La novità è che le società hanno trovato un accordo. C'è piena disponibilità da tutte le parti, nei prossimi giorni vediamo. Siamo tutti contenti quando ci sono queste squadre che si interessano", le parole di Berti ai giornalisti presenti davanti la sede alla fine dell’incontro.