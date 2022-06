Maresca vicino al City: sarà il vice di Guardiola

L'allenatore italiano è il favorito per il posto lasciato libero da Juanma Lillo, braccio destro di Pep nelle ultime due stagioni. Per Maresca sarebbe un ritorno al City dopo il campionato vinto alla guida dell'Under 23

Enzo Maresca potrebbe tornare presto al Manchester City. Stavolta non più come allenatore della formazione under 23, bensì da vice di Pep Guardiola. I citizen, infatti, hanno ufficializzato l'addio di Juanma Lillo, braccio destro di Pep nelle ultime due stagioni, che andrà ad allenare i qatarioti dell'Al-Sadd. Il grande favorito per prendere il suo posto è proprio Maresca, stimato da Guardiola per il lavoro svolto in passato al City. L'allenatore italiano dovrà prima svincolarsi dal Parma visto che è ancora sotto contratto con il club ducale, il quale lo aveva esonerato a novembre 2021 quando la squadra era a soli 4 punti dalla zona playoff.