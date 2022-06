Serie A

Entrano nel vivo le vacanze dei calciatori della Serie A e degli altri campionati, volati insieme alle rispettive compagne e famiglie in ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti alla Sardegna. Tra loro, ovviamente, anche alcuni giocatori (vedi Dybala) che non conoscono ancora il proprio futuro. E chi, come Berardi, ha 'approfittato' del break per sposarsi VIDEO. DYBALA-CORREA: BALLETTO IN BARCA CON LE FIDANZATE