Dopo tre anni e mezzo il centrocampista spagnolo saluta il Principato: nell'ultima stagione, condizionata dagli infortuni, ha giocato solo sei partite. Il ritiro resta una possibilità per il futuro del 35enne ex Barcellona e Arsenal, campione d'Europa e del mondo con la Spagna

Cesc Fabregas e il Monaco si dicono addio: dopo tre anni e mezzo nel Principato, il centrocampista spagnolo classe 1987 saluta la Francia per fine contratto e al termine di una stagione condizionata dagli infortuni. A ufficializzare la fine dell'esperienza monegasca di Fabregas è un comunicato emesso dalla società: "L'AS Monaco - si legge nella nota, accompagnata da un video che riassume i migliori momenti del centrocampista con la maglia del Monaco - ringrazia Cesc Fàbregas per i suoi tre anni e mezzo nel club e gli augura il meglio per il futuro".

I numeri di Fabregas al Monaco approfondimento Wenger-Arsenal, tutto iniziò 25 anni fa. LA TOP 11 Nella stagione 2021/22 Fabregas ha collezionato con la maglia del Monaco appena sei presenze, di cui una sola da titolare con la squadra B impegnata nello Championnat National 2. Quella del 23 aprile nell'1-1 contro l'Aubagne è anche la sua ultima presenza con il club monegasco mentre in Ligue 1 l'apparizione più recente è nei 14 minuti giocati il 21 agosto 2021 nello 0-2 contro il Lens: a condizionarlo una serie di problemi alla coscia, alla caviglia e il Covid. Arrivato nel gennaio 2019 per garantire esperienza e qualità alla rosa, Fabregas con il Monaco ha giocato 68 partite con 4 gol e 9 assist in tre anni e mezzo, senza però ripetere le prestazioni viste con le maglie di Barcellona, Chelsea e Arsenal in carriera.