Svolta nella trattativa che dovrebbe riportare Lukaku in nerazzurro. Il Chelsea ha infatti comunicato all'Inter le cifre per accontentare l'attaccante belga. La richiesta è di 10 milioni più bonus (legati a vittorie del club e non obiettivi individuali). A questo punto, vista anche la volontà di Lukaku di abbassarsi l'ingaggio pur di tornare, manca solo l'ok definitivo di Steven Zhang per concludere l'affare