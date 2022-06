In un momento caldissimo per il calciomercato dell'Inter, Beppe Marotta ha deciso di fare chiarezza in un'intervista a Radio Anch'io Sport. L'ad nerazzurro ha fatto una panoramica a 360 gradi del possibile mercato in entrata e in uscita dell'Inter, partendo ovviamente da Romelu Lukaku e Dybala: "L'annuncio di Dybala e Lukaku la settimana prossima? Sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma dobbiamo valutare se c'è la congruità finanziaria. Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, la rosa è già competitiva. Quello che posso dire è che la dirigenza ha il dovere di costruire una squadra competitivia nel rispetto dei nostri equlibri economici e finanziari. In una parola, nel rispetto della sostenibilità. Il manager ha il dovere di tentare tutte le strade e non nascondo che quella di Lukaku è percorribile, ma ci sono delle difficoltà e dobbiamo valutare se ci sono gli estremi per definirla o meno", ha aggiunto.