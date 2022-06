2/16 ©Ansa

La leggenda narra che Massimo Moratti se ne innamorò una sera di qualche mese prima. Sempre 1997: o Fenomeno del Barcellona ne fece tre all'Atletico Madrid in trasferta. "È l'alba di un nuovo inizio, un grande giorno per me. Vengo a vincere lo scudetto con l'Inter" - saranno le sue prime parole da nerazzurro dalla Bolivia (dove era in campo col Brasile per la Copa América). Non arriverà il tricolore, ma vincerà la Coppa Uefa nel 1998, segnerà tantissimo e regalerà magie.