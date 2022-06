Dopo aver raggiunto la salvezza all'ultimo respiro, la Salernitana lavora sul mercato in vista della prossima stagione. Giornata intensa per il club granata: è stato riscattato Emil Bohinen . Arrivato dal CSKA Mosca , il centrocampista norvegese rimarrà alla Salernitana, che verserà 3.5 milioni di euro nelle casse del club russo. Il classe 1999 ha deciso di rimanere , nonostante fosse seguito da diversi club (Napoli, Sassuolo e Bologna), avvalendosi del player consent . Si tratta di una particolare clausola che lascia l'ultima decisione al giocatore. Si allontana, invece, il rinnovo del contratto di Milan Djuric. Troppa distanza tra le parti: i granata offrono 500 mila euro a stagione, la richiesta del classe 1990 è di 800 mila euro per tre anni. Il contratto dell'attaccante bosniaco ha scadenza 30 giugno 2022 .

Ederson piace all'Inter. Coulibaly rinnova

leggi anche

Monza e Salernitana su Pinamonti: servono 20 milioni

Il centrocampista brasiliano Éderson continua a essere nel mirino di tanti club, tra cui Atalanta e Inter. Il classe 1999 piace alla squadra milanese, che aveva pensato a lui in caso della mancata chiusura per Asllani. Inoltre, la Salernitana ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con Coulibaly, che rinnoverà fino al 2026. Nel nuovo contratto non saranno presenti clausole rescissorie.