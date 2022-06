Sull'attaccante di proprietà dell'Inter, l'anno scorso in prestito a Empoli, si sono mosse Monza e Salernitana, che hanno presentato due offerte. Il club nerazzurro chiede venti milioni di euro per lasciar partire il giocatore, che intanto riflette su quale potrebbe essere per lui la scelta migliore

Dopo l'ottima stagione con l'Empoli, Andrea Pinamonti sembra ormai pronto al definitivo salto di qualità in Serie A. Le squadre lo sanno, ed è per questo che iniziano a muoversi per provare ad acquistarlo dall'Inter: per adesso, i club che hanno mostrato un concreto interesse per lui sono Monza e Salernitana, che hanno presentato un'offerta all'Inter. Inter che per lasciare partire Pinamonti a titolo definitivo chiede 20 milioni. Il giocatore, intanto, non si mette fretta per la decisione da prendere e vuole riflettere bene su quale destinazione potrebbe essere la migliore per il prosieguo della carriera.