Non avendo l'accordo con l'Inter, l'argentino dovrà iniziare a guardarsi intorno insieme al suo entourage. Finora non ci sono stati contatti diretti con altri club italiani come Milan e Roma. Alla finestra alcune formazioni estere, ma non del livello a cui aspira il giocatore. Gianluca Di Marzio spiega i possibili scenari per il futuro della Joya

