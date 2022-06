Fiorentina, rinnovo Italiano: mercoledì la firma

Tutto definito, ormai, tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina . L'allenatore, nativo di Karlsruhe in Germania, era arrivato la scorsa estate, firmando un contratto biennale fino al 30 giugno 2023. Nelle settimane passate, la dirigenza viola e l'entourage dell'allenatore hanno lavorato per prolungare il contratto e l' accordo è stato trovato . Martedì, il direttore generale Barone e il direttore sportivo Pradè hanno incontrato gli agenti Fali Ramadani, Francesco Caliandro e Diego Nappi a Firenze e sono stati limati gli ultimi dettagli. Ora manca soltanto la firma , che è attesa nella giornata di mercoledì .

I dettagli dell'accordo

leggi anche

Fiorentina, piace Jovic: nodo ingaggio

Vincenzo Italiano ha riportato la Fiorentina in Europa dopo cinque stagioni. La squadra viola, infatti, prenderà parte ai preliminari di Uefa Conference League. Dopo l'ottima annata, la dirigenza viola e l'ex allenatore dello Spezia hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con adeguamento: il nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2024 (un anno in più rispetto al precedente accordo, ndr) e ci sarà l'opzione per allungare fino al 2025. Italiano percepirà 1,7 milioni di euro più bonus.