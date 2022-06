I numeri di Jovic con il Real Madrid

Passato al Real Madrid tre anni fa per 60 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte (dove in due anni aveva segnato 25 gol in 54 presenze), Jovic in Spagna non ha ripetuto il rendimento fatto ammirare in Germania. Con le merengues ha giocato 32 partite segnando tre reti dall'estate 2019 a quella del 2022, periodo intervallato dal ritorno per sei mesi all'Eintracht con 4 reti in 15 presenze da gennaio a giugno 2021. Ora la Fiorentina spera di poter offrire una nuova chance all'attaccante, che cerca una squadra in grado di assicurargli più spazio dopo un triennio non facile.