Simpatico sipartietto tra Joaquin e Haaland che stanno trascorrendo le vacanze al mare in attesa di tornare in campo per la nuova stagione. L'esterno del Betis prende in giro l'attaccante fresco di firma con il Manchester City: "Haaland dice che vuole venire al Betis, ma io gli ho detto che non c'è più posto, vediamo per l'anno prossimo"