Romelu Lukaku è sempre più vicino a far ritorno all’Inter. Dopo l’offerta di ieri da 7 milioni di euro più bonus per il prestito oneroso, i nerazzurri hanno ritoccato verso l’alto la proposta, arrivata adesso a 8 milioni più bonus, qualcosa in meno rispetto ai 10 chiesti inizialmente dagli inglesi ma quanto basta per sbloccare l’operazione. Un rilancio dunque ormai decisivo o quasi. Perché la trattativa per riportare il belga all’Inter è ormai in dirittura d’arrivo: manca davvero poco per l’intesa finale, tanto che l’operazione può considerarsi in chiusura. Si attende adesso solo l’ok formale da parte del Chelsea e gli ultimi dettagli contrattuali da sistemare tra l’Inter e Lukaku: il semaforo verde definitivo, dunque, ma in casa nerazzurra c’è davvero tanto ottimismo.