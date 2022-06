L'ex calciatore di Juventus e Manchester United torna nel calcio dopo poche settimane dall'annuncio del ritiro, ma in altre vesti. L'Apache sarà infatti l'allenatore del Rosario Central, club di prima divisione argentina. Durante un'intervista dopo il ritiro, Tevez aveva già annunciato la sua volontà di fare l'allenatore

Dopo il ritiro aveva annunciato "Farò l'allenatore". Carlos Tévez non ha perso tempo e ha deciso di tornare nel calcio, ma in altre vesti: l'ex attaccante della Juventus sarà infatti l'allenatore del Rosario Central, club di prima divisione argentina. Ad annunciare la definizione dell'affare è stato proprio il Rosario Central sui propri canali social: "Carlos Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central. L'Apache ha firmato un contratto di 12 mesi. Carlos 'El Chapa' Retegui farà parte del suo staff tecnico", si legge su Twitter. Per l'ex Juve e Manchester United si tratta della prima esperienza da allenatore.