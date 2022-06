L'attaccante, un passato anche con Juventus, Manchester City e Manchester United, conferma l'addio al calcio giocato a più di un anno dall'ultima partita ufficiale con la maglia del Boca: "Non giocherò più, ho perso il mio più grande tifoso e con lui tutti gli stimoli per continuare. Futuro? Diventerò un allenatore, sono molto carico per questa nuova esperienza"

Carlos Tevez si ritira . A tredici mesi dalla sua ultima partita ufficiale con la maglia del Boca Juniors , l'attaccante argentino conferma il suo addio al calcio: " Non giocherò più perchè ho perso il mio più grande tifoso e con lui tutti gli stimoli per continuare " spiega con riferimento alla perdita del padre adottivo nel corso di un'intervista con America TV. "Adesso voglio solo godermi la vita, la mia famiglia e pensare ai miei affari - ammette - sento di aver dato tutto quello che avevo da giocatore e per questo oggi sono più che sereno . Mi hanno fatto molte proposte ma credo che sia davvero arrivato il momento di smettere".

"Farò l'allenatore, l'idea mi entusiasma"

Dopo le esperienze nel calcio europeo con Manchester United, Manchester City e Juventus, Tevez nel 2015 aveva deciso di tornare in Argentina, al suo Boca Juniors, e, tranne che per una parentesi in Cina nel 2017, è stato lì per sei anni. Tempo utile per vincere tre campionati, una Coppa e una Supercoppa e giocare una finale di Libertadores. Poi è arrivato il tempo dell'addio al calcio, lungo più di un anno: "Nel 2021 mi sono detto: 'Non gioco più'. Ho chiamato il mio agente e gliel'ho comunicato, poi ho chiamato Riquelme, vicepresidente del Boca Juniors, e gli ho chiesto di organizzare la conferenza stampa". Ora ha le idee chiare sul futuro: "Diventerò un allenatore - annuncia - sto lavorando con Carlos Retegui (ex giocatore di hockey su prato argentino, ndr) e sono molto carico. Penso di poter dare ai ragazzi strumenti utili per crescere dentro e fuori dal campo, deve essere qualcosa di completo. Spero di poter mettere in pratica un pò di di tutto ciò che ho imparato da giocatore".