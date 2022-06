Dopo gli incontri degli scorsi giorni è in pausa la trattativa tra i nerazzurri e l'argentino che il 30 giugno vedrà scadere il contratto con la Juve. La priorità dell'Inter infatti in questo momento si chiama Lukaku e per portare a Milano anche Dybala servirà fare spazio in rosa, sia a livello numerico che a livello di monte ingaggi. Col rischio che qualche altra società nel frattempo si faccia avanti per provare a strappare un accordo con la Joya. Ci spiegano tutto Luca Marchetti e Matteo Barzaghi