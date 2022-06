Il club nerazzurro ha chiuso per il centrocampista brasiliano. Alla Salernitana andranno 15 milioni di euro più Lovato. D'Amico in conferenza: "Demiral investimento importante. Muriel e Hateboer via? Meritano rispetto"

L' Atalanta ha chiuso per Ederson . Il centrocampista brasiliano ha vissuto una buona seconda parte della stagione con la Salernitana ( 2 reti e un assist in 15 partite di Serie A, ndr). Per battere la concorrenza, tra cui l'Inter, la squadra bergamasca ha messo sul tavolo 15 milioni di euro più alcuni calciatori, tra cui Matteo Lovato . Il centrocampista classe 1999 è quindi un nuovo rinforzo per l'Atalanta, che ha anche riscattato Merih Demiral dalla Juventus .

D'Amico: "Muriel e Hateboer via? Meritano rispetto"

Nel pomeriggio di mercoledì, al centro sportivo di Zingonia si è tenuta la presentazione di Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo, e Lee Congerton, responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. D'Amico ha parlato anche del mercato nerazzurro: "Vogliamo rinforzare la rosa. Non ci poniamo obiettivi. Cambiaso è una delle tante idee che abbiamo. Demiral? È un investimento importante e un giocatore in cui crediamo. Muriel e Hateboer via? Meritano rispetto. Non è giusto immaginare fine ciclo o uscite".