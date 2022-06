Dopo il riscatto di Demiral dalla Juventus , l' Atalanta adesso si può concentrare sulle nuove piste di mercato per rafforzare la squadra di Gasperini: una di queste porta ad Andrea Cambiaso , esterno sinistro classe 2000 di proprietà del Genoa. Per il giocatore, però, c'è molta concorrenza : Sassuolo, Inter e Juventus hanno infatti già mostrato interesse (l'agente del calciatore, Bia, nei giorni scorsi ha anche incontrato la dirigenza dell'Inter in sede), ma ora l'Atalanta vuole spingere per il suo acquisto e superare tutti.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa - club che tifa da quando era piccolo -, Cambiaso si è fatto le ossa quando è stato girato in prestito ad Albissola, Savona, Alessandria ed Empoli, rispettivamente in Serie D (Albissola e Savona), Serie C (Alessandria) e Serie B (Empoli). Dopo la gavetta, nella stagione da poco conclusa Cambiaso ha avuto finalmente spazio anche con la prima squadra del Genoa in Serie A: ha esordito il 21 agosto, la prima di campionato, contro l'Inter. In totale, Cambiaso ha collezionato 26 presenze in Serie A, segnando anche un gol (contro il Napoli a Marassi, il 29 agosto). E dallo scorso novembre, è anche entrato nel giro della Nazionale Under 21 (5 presenze in totale, per ora), con cui ha appena concluso il soddisfacente percorso di qualificazioni al prossimo Europeo di categoria.