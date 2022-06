Dopo l'incontro nella giornata di martedì tra la Fiorentina e i suoi agenti, mercoledì mattina l'allenatore della Viola è atterrato all'aeroporto Galileo-Galilei di Pisa. In giornata ha firmato il contratto che lo lega al club fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno

Vincenzo Italiano prolunga il suo contratto con la Fiorentina. L'allenatore della Viola mercoledì mattina è arrivato, accompagnato dai suoi agenti, all'aeroporto Galileo-Galilei di Pisa e in giornata ha firmato il rinnovo di contratto con il club di Commisso . Italiano, il cui contratto era in scadenza nel giugno 2023, ha prolungato il suo rapporto fino al 2024 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno . Ritoccato anche l'ingaggio, con l'ex allenatore dello Spezia che avrà un aumento a 1,7 milioni di euro l'anno più bonus . La comunicazione ufficiale della Fiorentina è arrivata intorno alle 13.30 di mercoledì 22 giugno: " Vincenzo Italiano e il suo staff - si legge - rinnovano con la Fiorentina fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la stagione 2024-25 ". Il tutto con una foto che ritrae Vincenzo Italiano sorridente, mentre stringe la mano a Joe Barone.

Martedì l'incontro decisivo per il rinnovo

L'allenatore, che è rientrato in Toscana dopo alcuni giorni di vacanza in Sicilia, non aveva rilasciato alcuna dichiarazione all'arrivo in aeroporto. Nella giornata di martedì si era svolto, in un hotel in centro a Firenze, l'incontro decisivo che ha portato all'accordo definitivo dopo le intense trattative delle ultime settimane: erano presenti il dg Barone, il ds Pradè e gli agenti Fali Ramadani, Francesco Caliandro e Diego Nappi.