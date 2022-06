Pochi istanti dopo l'annuncio della Fiorentina sul rinnovo di Italiano, Luka Jovic - attaccante serbo del Real finito nell'orbita del club viola in chiave mercato - è uscito allo scoperto piazzando un 'like' sul post Instagram del club viola. Un indizio social che non è passato inosservato... CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Questo mercoledì 22 giugno sarà una giornata chiave per il futuro della Fiorentina: Vincenzo Italiano ha rinnovato fino al 2024, con un'opzione anche per il 2025. Firma nero su bianco, a spazzare via gli ultimi dubbi dei tifosi viola. Da oggi, quindi, il calciomercato della Fiorentina può accelerare. E neanche a farlo apposta, quando il club viola ha pubblicato su Instagram una grafica in omaggio a Italiano, per annunciare la bella notizia ai suoi tifosi, tra i 'like' ne è arrivato uno proprio da un calciatore seguito dalla Fiorentina in ottica mercato: è Luka Jovic, attaccante serbo classe 1997 di proprietà del Real Madrid finito proprio nel mirino della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo di Italiano. Mentre la trattativa con il Real Madrid prosegue, Jovic intanto ha deciso di uscire allo scoperto.

Il punto sulla trattativa Real Madrid-Fiorentina per Jovic

La Fiorentina ha da giorni chiesto Jovic al Real Madrid, con la formula del prestito annuale. Il nodo è sull'ingaggio: l'attaccante guadagna sei milioni di euro all'anno, una cifra che oggi la Fiorentina non si può permettere. Ed è per questo che ha chiesto al Real Madrid di prendere in carico una buona percentuale del suo ingaggio in vista della prossima stagione. Nel caso in cui il Real accettasse, l'affare a quel punto potrebbe andare in porto.

I numeri di Jovic

Cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa, Luka Jovic si è trasferito al Benfica nell'estate del 2016, per una cifra pari a 6,6 milioni di euro (dati transfermarkt). All'Estadio da Luz di Lisbona giocherà per due stagioni (18 presenze e 4 gol), prima di passare all'Eintracht Francoforte, che prima lo prende con la formula del prestito biennale e poi (dopo 36 gol in 75 presenze) lo riscatta per 22,5 milioni di euro. Eppure, dopo il riscatto - siamo nell'estate del 2019 -, Jovic si trasferisce subito. Lo prende il Real Madrid, per una cifra pari a 63 milioni di euro. A Madrid Jovic non troverà lo spazio desiderato, coperto da un Benzema da cui non si poteva fare a meno. In due stagioni, Jovic ha segnato solo 3 gol in 51 presenze. Ora ha bisogno di ritrovare minuti, anche in ottica Mondiale: la Fiorentina per lui potrebbe essere la scelta giusta.