Doppio obiettivo in attacco per i biancorossi: da una parte contatti con il Real Madrid per Mayoral, dall'altra appuntamento in vista con l'Inter per Pinamonti. C'è stato anche un incontro con la Roma per parlare di Villar: operazione da impostare, ma c'è fiducia

