Passano i giorni e il Monza continua a essere tra le vere protagoniste di questo inizio di calciomercato. Il club neopromosso in Serie A sta per chiudere una nuova trattativa in entrata: in arrivo dal Cagliari c'è Andrea Carboni , difensore centrale classe 2001, che è ormai a un passo dal trasferimento al Monza a titolo defintivo. L'accordo tra i club è già stato trovato: il Cagliari riceverà 4,5 milioni e mezzo , ai quali si possono aggiungere altri bonus.

Andrea Carboni rinforzerà la difesa di Stroppa, che nelle scorse ore aveva già ottenuto un innesto d'esperienza nello stesso reparto: Andrea Ranocchia , che ieri è stato pure ufficializzato dopo che aveva sostenuto le visite mediche. L'altro colpo (in questo caso non ancora ufficiale ma già definito) è quello di Alessio Cragno , sempre dal Cagliari, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Contatti con l'Atalanta per Lovato e Cambiaghi: sogno Pessina

Ma non finisce e non finirà certo qui il calciomercato del Monza. Galliani aveva detto che l'ambizione del club era finire nella parte sinistra della classifica e per farlo il club è disposto a fare ulteriori sforzi per rendere ancor più competitiva la squadra di Stroppa. In queste ore il Monza sta parlando con l'Atalanta per tre giocatori: Nicolò Cambiaghi (centrocampista offensivo classe 2000, l'anno scorso in prestito al Pordenone), Matteo Lovato e Matteo Pessina, con quest'ultimo che rappresenta il verso sogno di mercato del Monza, club in cui peraltro tornerebbe, avendo già fatto parte del suo settore giovanile. Infine, un altro profilo che piace è quello di Fabio Miretti della Juventus.