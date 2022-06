I viola hanno aumentato l'offerta per il terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk portandola a 14 milioni: affare non ancora chiuso, ma più vicino alla fumata bianca. Cresce l'ottimismo per arrivare a Jovic e c'è l'idea Bajrami

La conferma di Vincenzo Italiano con l’ufficialità del prolungamento del contratto fino al 2024 (con opzione per un’altra stagione), ora il mercato per rinforzare la rosa viola in vista della prossima stagione. La Fiorentina continua a insistere per arrivare a Dodô, terzino destro brasiliano classe 1998 di proprietà dello Shakhtar Donetsk: dopo una prima proposta iniziale di 10-12 milioni di euro presentata la scorsa settimana, la società viola ha alzato l’offerta a 14 milioni, avvicinandosi sempre più quindi alla valutazione di 15 milioni fatta dal club ucraino per il cartellino del calciatore. La Fiorentina, dunque, si avvicina in maniera importante a Dodô anche se la trattativa non è ancora in chiusa.