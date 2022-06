Calciomercato LIVE, tutte le news e le trattative

Roma, il futuro Zaniolo tra rinnovo e l'interesse del Tottenham

È stato un giovedì pieno di appuntamenti per Tiago Pinto. Il ds della Roma, tra gli altri, ha incontrato l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli. Le parti si sono date appuntamento a settembre per parlare del rinnovo dell'attaccante, a meno di offerte vantaggiose. Su questo fronte c'è il Tottenham alla finestra. Tiago Pinto, infatti, ha avuto anche una chiacchierata con Fabio Paratici. Tra i temi trattati proprio il futuro di Zaniolo. Ad oggi, però, non ci sono né offerte né trattative in piedi.