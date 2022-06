Milan, definito il riscatto di Florenzi dalla Roma

Il club rossonero riscatterà Florenzi dopo la prima stagione in prestito. Definito l'affare con la Roma, che per il suo riscatto incasserà circa 2,7 milioni di euro, cifra più bassa rispetto a quella stabilita un anno fa

Il futuro di Alessandro Florenzi sarà al Milan . Il club rossonero, che la scorsa estate aveva preso l'esterno dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, sta definendo il riscatto per comprare il giocatore a titolo definitivo . Ed è pure riuscito a ottenere uno sconto: nelle casse della Roma, infatti, andranno 2,7 milioni di euro , una cifra inferiore rispetto ai 4,5 milioni di euro che erano stati pattuiti al momento dell'accordo tra i due club, un anno fa. Il futuro di Florenzi è sempre più a tinte rossonere, dopo la prima stagione in cui ha collezionato 30 presenze e segnato anche due gol . Il legame con la Roma - almeno quello professionale - va verso la sua fine definitiva.

Florenzi: dopo tanti prestiti, la nuova casa sarà il Milan

Cresciuto nel settore giovanile della Roma sin da quando era ragazzino, Florenzi fu lanciato in prima squadra il 22 maggio 2011 da Vincenzo Montella, nell'ultima giornata di campionato. Dopo un prestito a Crotone nella stagione successiva, Florenzi si impose con la prima squadra della Roma a partire dalla stagione 2012/2013, fino a diventarne presto un punto fermo. Due rotture del legamento crociato, però, gli hanno rallentato il processo di crescita, e nell'estate del 2020 la Roma lo ha girato in prestito al Valencia. Quello fu il primo dei tanti giri in prestito di Florenzi: prima Valencia, poi Paris Saint-Germain, infine Milan. Dove stavolta però si è deciso di puntare su di lui. Il riscatto ormai è vicino: per Florenzi non è più tempo di preparare di nuovo la valigia.