Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha incontrato in mattinata la Juventus per definire gli ultimi dettagli prima di riportare il francese a Torino. Si è parlato molto della durata del contratto del centrocampista: ancora da stabilire se sarà triennale, quadriennale o triennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Pimenta, al termine dell’incontro, ha lasciato la sede milanese senza commenti

