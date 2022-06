Newcastle, affare in chiusura per Botman

Sta per sfumare uno degli obiettivi in difesa per il Milan. Sven Botman si trasferirà infatti al Newcastle per 37 milioni più bonus. Nonostante la volontà del calciatore di giocare nel club rossonero, il Lille lo ha convinto ad accettare la destinazione Premier League. In corso lo scambio di documenti tra i due club, a breve ci sarà dunque la chiusura definitiva

Nelle ultime settimane il pressing del club inglese era diventato insistente, adesso l'affare è addirittura in chiusura. Sven Botman, difensore classe '00 del Lille , sarà un giocatore del Newcastle, in Premier League. Salta quindi uno degli obiettivi principali della difesa del Milan , che ha provato fino alla fine ad avere la meglio. Il difensore olandese gradiva maggiormente la destinazione italiana, ma l'offerta del Newcastle era ritenuta troppo alta da eguagliare per il Milan e - di conseguenza - considerata migliore dal Lille , che alla fine ha convinto il difensore a trasferirsi in Inghilterra. Alla fine l'affare si è chiuso appunto a 37 milioni di euro più bonus . È in corso lo scambio di documenti e in serata è prevista la chiusura definitiva dell'accordo. I rossoneri dovranno quindi virare su altri obiettivi.

I numeri di Botman con il Lille

Cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, Botman è paragonato per caratteristiche a De Ligt. Difensore centrale mancino, elegante e pulito sia in impostazione che negli interventi difensivi, ha giocato 79 partite nelle due stagioni con il Lille, segnando 3 gol. Nonostante la giovane età (è un classe 2000), ha una discreta esperienza anche in campo internazionale, avendo giocato 8 partite in Europa League e 5 in Champions League. Capitano e leader dell'U21 olandese, è già stato convocato un paio di volte in nazionale maggiore ma senza ancora mai aver esordito. Intanto per lui è pronta una nuova avventura in Premier League dopo l'esperienza in Ligue 1.