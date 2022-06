Enzo Maresca ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava al Parma, squadra che ha allenato in Serie B da giugno a fine novembre 2021, e adesso è libero di diventare il vice allenatore del Manchester City alle spalle di Pep Guardiola. A comunicare l’avvenuta risoluzione contrattuale è lo stesso club gialloblù: "Il Parma Calcio 1913 comunica che, in data odierna, è stato formalizzato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’allenatore Enzo Maresca", si legge nella nota. Maresca dunque adesso si prepara a far ritorno al Manchester City, club dove in passato ha allenato la formazione Under 23 vincendo il campionato nella stagione 2020-2021, ma questa volta con un ruolo decisamente più prestigioso: il secondo di Pep Guardiola.