Per Romagnoli c'è un'offerta delle ultime ore da parte del Fulham. Il capitano del Milan, in scadenza proprio nel 2022, non è entusiasta della squadra, anche perché parliamo di una neopromossa in Premier che non partirà per fare un campionato di livello. Ma l'offerta economica c'è, e sappiamo come anche le piccole del campionato inglese possano offrire cifre alte come una grande di A. Romagnoli non è convinto e continua ad aspettare un eventuale rilancio della Lazio. Il sogno del calciatore sarebbe comunque quello di rimanere al Milan, che però ad oggi ha altre idee.