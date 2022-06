L'attacco dello Spezia potrebbe parlare americano. Il club ligure è infatti vicino all'acquisto di Haji Wright , attaccante statunitense del SønderjyskE , club danese che condivide con lo Spezia la stessa proprietà. Nato il 27 marzo 1998 a Los Angeles, Wright nella scorsa stagione ha giocato in Turchia con la maglia dell 'Antalyaspor , segnando 14 reti in 31 partite . La trattativa è avviata e Wright potrebbe far parte dello Spezia sin dall'avvio del ritiro di Santa Cristina Valgardena, in calendario il 4 luglio.

Numeri e carriera: chi è Wright

Nei piani dello Spezia Wright prenderebbe almeno numericamente il posto di Rej Manaj, che la società non ha riscattato dal Barcellona. L'ottima annata in prestito all’Antalyaspor gli è valsa la prima chiamata con la nazionale maggiore degli Stati Uniti, maglia che l'attaccante di Los Angeles ha indossato per la prima volta a giugno nelle amichevoli contro Marocco, partita in cui ha anche segnato, e Uruguay. Wright, cresciuto tra l'Academy dei Los Angeles Galaxy e i New York Cosmos, ha toccato il calcio europeo per la prima volta nel 2016, quando è passato alle giovanili dello Schalke 04. Dopo il prestito al Sandhausen, nella Serie B tedesca, ha debuttato in Bundesliga prima del passaggio in Eredivisie con il VVV Venlo (22 presenze, zero reti). Dall'estate del 2020 il suo cartellino è del SonderjyskE. Dopo l'annata in Super Lig turca, potrebbe avere la possibilità di cimentarsi con il calcio italiano. Cambiando maglia ma restando in un club di proprietà della famiglia Platek.