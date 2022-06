ha messo gli occhi anche su, difensore centrale classe 1998 di proprietà dell'. Il Napoli ha contattato l'Hellas per capire le condizioni per poter eventualmente aprire una trattativa. Sul giocatore, comunque, c'è concorrenza: anche la Lazio è su di lui (che piace a Sarri), anche se neanche il club biancoceleste, per ora, ha mosso passi importanti a tal punto da potersi considerare in vantaggio. LEGGI L'ARTICOLO