Frabotta a Lecce per le visite: arriva dalla Juve

Nuova avventura ancora in Serie A per Gianluca Frabotta. L’esterno sinistro classe 1999 è arrivato a Lecce per sostenere le visite mediche con il club neopromosso in Serie A: dopo l’ok dai test fisici, ci saranno le firme sui contratti e l’ufficialità della sua nuova avventura in Salento. In prestito al Verona nell’ultima stagione – annata sfortunata a livello personale visti i diversi infortuni che gli hanno permesse di scendere in campo in solo due occasioni – Frabotta si trasferisce dalla Juventus al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club bianconero. Segnale di come la Juventus continua a credere nelle qualità del ragazzo e non vuole perdere del tutto il controllo sul suo cartellino.