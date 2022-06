Il Napoli vuole acquistare un difensore, e dal momento che la trattativa col Genoa per Ostigard non è ancora avviata verso la chiusura, il club ha messo gli occhi anche su un altro giocatore che piace: è Nicolò Casale dell'Hellas Verona, con cui ci sono stati dei primi contatti esplorativi per capire se ci possano essere i margini per intavolare una trattativa

Il Napoli in questa sessione di calciomercato vuole acquistare un difensore. Per questo, oltre a Leo Ostigard del Genoa, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi anche su Nicolò Casale , difensore centrale classe 1998 di proprietà dell'Hellas Verona. Il Napoli ha contattato l'Hellas per capire le condizioni per poter eventualmente aprire una trattativa. Sul giocatore, comunque, c'è concorrenza: anche la Lazio è su di lui (che piace a Sarri), anche se neanche il club biancoceleste, per ora, ha mosso passi importanti a tal punto da potersi considerare in vantaggio.

Casale se non si chiude per Ostigard? E Koulibaly...

Per il Napoli, Nicolò Casale rappresenta sia un'alternativa a Ostigard, per cui ancora la trattativa con il Genoa non è stata chiusa, ma anche una mossa cautelativa in vista di una possibile futura partenza di Koulibaly: il difensore senegalese, come sappiamo, ha il contratto in scadenza tra un anno e a oggi non ci sono stati passi avanti per il rinnovo. Per questo può partire, e il Barcellona potrebbe presto spingere per chiudere.