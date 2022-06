Entusiasmo alle stelle a Toronto per l'arrivo di Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli è sbarcato ieri in Canada per iniziare la sua nuova avventura nel campionato americano e ha trovato migliaia di persone ad accoglierlo. In particolare nel quartiere italiano di Toronto Insigne è stato il protagonista dell'evento organizzato dal club. Il giocatore ha ringraziato tutti: "Per me e la mia famiglia sarà bello essere qui"