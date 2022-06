Juve-Di Maria, positivi gli ultimi contatti

Dopo gli ultimi giorni di stallo, i bianconeri hanno ricevuto i primi segnali positivi da Di Maria. C'è l'interesse dell'argentino ad approfondire ancora e le due parti discutono serenamente. L'accordo non è ancora chiuso, ma sicuramente in casa Juve c'è più ottimismo e positività. Il club bianconero continua comunque a lavorare sulle alternative, Berardi in primis

La Juve continua la trattativa per Angel Di Maria e - dopo settimane di stallo - ha ricevuto alcuni segnali di apertura da parte del calciatore argentino. Dopo la prima offerta di un contratto biennale (non gradita da Di Maria), la Juve ha riformulato la proposta e adesso si discute su un contratto annuale. Gli ultimi contatti sono stati positivi, ma non c'è ancora una chiusura dell'accordo. Di Maria ha mostrato interesse ad approfondire ancora e le due parti stanno discutendo serenamente. Di Maria e la Juve stanno infatti lavorando per sistemare alcuni temi importanti per concludere l'affare. In casa Juve c'è ancora prudenza, ma sicuramente più ottimismo e positività rispetto agli altri giorni. Il traguardo non è ancora stato raggiunto e la Juve sta parallelamente lavorando sulle alternative, Domenico Berardi su tutti.