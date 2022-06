Verona, blitz per Djuric: accordo in chiusura

Dopo la scelta di non rinnovare con la Salernitana, per Milan Djuric c'era l'interesse di diversi club di Serie A. Adesso però l'attaccante bosniaco sembra aver sciolto ogni dubbio e - dopo l'inserimento delle ultime ore - chiuderà in settimana con il Verona. L'accordo è su base triennale. Sull'ex attaccante granata c'era anche la Cremonese in Serie A, ma alla fine a spuntarla è stato il club veneto che si prepara adesso a formalizzare l'accordo. Dopo la chiusura dell'accordo con Henry, il Verona accoglierà quindi anche Milan Djuric, protagonista dell'ultima salvezza della Salernitana.