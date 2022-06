Henry va al Verona: accordo raggiunto col Venezia

Il club gialloblù ha chiuso con il Venezia per il prestito oneroso dell'attaccante francese. Henry ora è atteso per visite mediche e firma

Colpo dell'Hellas Verona: chiusa la trattativa con il Venezia per Thomas Henry. Dopo aver riscattato Giovanni Simeone, il club gialloblù ha raggiunto un accordo con il club lagunare, retrocesso in Serie B al termine della stagione, per l'attaccante francese. Thomas Henry arriverà in prestito oneroso per un milione di euro. Mancano soltanto le visite mediche e poi la firma del contratto.