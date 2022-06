Inizia un'altra settimana importante in casa Inter. Innanzitutto l’arrivo di Lukaku (mercoledì dovrebbe essere il giorno) per le visite mediche e la firma sul contratto. Attesi nuovi contatti con il Psg per Skriniar, indiziato numero uno ad essere sacrificato in difesa, dove i nomi caldi in entrata sono Bremer e Milenkovic. Si attendono anche le ufficializzazioni di Bellanova e Asllani. Tutte le news dal nostro inviato Matteo Barzaghi. VIDEO

MERCATO LIVE