L' Empoli è ormai a un passo dalla chiusura dell'operazione col Cagliari per l'acquisto di Razvan Marin . Il centrocampista romeno classe 1996 è ormai prossimo al suo trasferimento in Toscana: i due club hanno trovato un accordo per il trasferimento del giocatore, che passerà all'Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro . Martedì è prevista la chiusura , con il ds dell'Empoli, Accardi, che sarà a Milano per definire l'affare.

Marin, carriera e numeri

Nato a Bucarest il 23 maggio 1996, Marin è cresciuto nell'Academia Hagi, la scuola calcio dell'ex stella del calcio romeno, Gheorghe Hagi, che fa da vivaio al Viitorul Costanza, club in cui Marin ha esordito nel calcio professionistico. Dopo tre anni in Romania, Marin si è trasferito prima in Belgio, allo Standard Liegi (104 partite, 18 gol dal gennaio 2017 a luglio 2019) e poi in Olanda, all'Ajax, in cui ha giocato per una stagione (16 presenze) prima di essere ceduto al Cagliari nel settembre del 2020. In due stagioni in Sardegna, Marin ha collezionato 76 presenze, segnato 4 gol e offerto 12 assist per i propri compagni. Adesso la nuova tappa della sua carriera si chiama Empoli.