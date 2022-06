Liverani: "Serve fame di vittorie, B complicata"

Il nuovo allenatore del Cagliari lunedì mattina si è presentato in conferenza stampa: "Non potevo non accettare con entusiasmo questa proposta. La Serie B è complicata soprattutto per le 7-8 squadre che devono stare al vertice. Partiremo con una difesa a 4 e un centrocampo a 3, questa sarà la nostra base. Joao Pedro? Credo che abbia espresso la volontà di giocare in Serie A"

Dopo la retrocessione in Serie B il Cagliari ha deciso di ripartire da Fabio Liverani. L'ex allenatore del Parma, il cui arrivo è stato ufficializzato lo scorso 8 giugno, lunedì mattina si è presentato in conferenza stampa: "Ci siamo trovati nel momento giusto: per me è un'opportunità importante e vogliamo disputare una grande stagione, non potevo non accettare con entusiasmo. Siamo già competitivi, ma al termine del mercato saremo completi". Liverani poi parla della retrocessione dello scorso campionato: "Non so come sia potuto succedere, ho visto il Cagliari diverse volte e la rosa mi sembrava molto adatta alla Serie A. Dopo un'annata del genere è normale che ci siano strascichi a livello mentale, verrà valutato anche questo oltre alle qualità tecniche. Ci sono state delle cessione e ne arriveranno altre, ma ci saranno anche degli acquisti".