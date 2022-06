Sfumato Botman, il club rossonero punta Abdou Diallo e Piero Hincapié, ma è pronto ad affondare su Bremer qualora non si chiuda la trattativa con l'Inter. In avanti Ziyech è un nome intrigante, ma bisogna valutare le condizioni. Viva la pista De Ketelaere

Dopo aver fallito l'obiettivo Botman, ufficializzato dal Newcastle, il Milan punta adesso altri nomi in difesa. Oltre ai nomi già noti di Acerbi e Theate, il Milan è interessato anche ad Abdou Diallo del PSG. È un giocatore che il club rossonero aveva seguito già a gennaio e che non ha mai abbandonato. Ha uno stipendio alto, ma il PSG vorrebbe cederlo, motivo per cui dovrebbero cambiare alcune condizioni per intavolare una trattativa. Il Milan comunque lo valuta positivamente. Oltre a Bremer, per cui l'Inter ha una corsia preferenziale ma con il Milan attento sullo sfondo, i rossoneri valutano anche Piero Hincapié, difensore del Bayer Leverkusen classe 2002. Già nel giro della nazionale ecuadoriana, Hincapié era già nel mirino del Milan, ma è stato seguito anche dal Napoli nella scorsa sessione di mercato. In questo caso le richieste del Bayer potrebbero essero alte e quindi il Milan valuta la pista, ma con cautela. Entrambi i giocatori - sia Hincapié che Diallo - potrebbero usufruire comunque del decreto crescita.