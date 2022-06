Inter, Marotta: "Dybala? Oggi come oggi nessuna definizione"

Amministratore Delegato dell'Inter, è stato intervistato durante l'evento “ricordo Candido Cannavó” organizzato dal Circolo Navigli a Milano. Queste le sue parole sul calciomercato nerazzurro: "Non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti di Dybala, ma questo fa parte del nostro lavoro. L'asticella di un manager di calcio deve essere sempre molto alta, bisogna fare sondaggi ed esplorare percorsi nuovi. Tra questi c'è stato e c'è tuttora Dybala, ma per arrivare a una conclusione ci vogliono delle convergenze costanti. Oggi come oggi non abbiamo nessun tipo di definizione dei rapporti".