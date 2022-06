Il Chelsea si fa sotto per Milan Skriniar . I Blues hanno manifestato l'interesse per il difensore slovacco dell'Inter , sul quale c'è da diversi giorni anche il Paris Saint Germain. I due club hanno ottimi rapporti proprio per aver chiuso recentemente l'accordo per il prestito oneroso di Lukaku, che mercoledì sosterrà le visite mediche con i nerazzurri. Proprio all'inizio della trattativa per l'attaccante belga il Chelsea aveva curiosato su eventuali nomi interessanti nella rosa dell'Inter, tra i quali c'era anche quello del difensore. Ora gli inglesi hanno aperto un discorso a parte, nel quale hanno manifestato il loro interesse per lo slovacco .

Chelsea e Psg su Skriniar

leggi anche

Non solo Lukaku: settimana intensa per l'Inter

Il Chelsea quindi, dopo aver mostrato il loro interesse verso De Ligt nei giorni scorsi, continua a guardare in Italia per cercare un rinforzo in difesa. L'interesse dei Blues nei confronti di Skriniar, che l'Inter ha individuato come l'uomo da sacrificare per cercare di far tornare i conti a livello economico proprio per le diverse richieste che ha avuto, fa gioco ai nerazzurri. Infatti la trattativa tra il club di Zhang e il Psg era arrivata ad una fase di stallo, con la richiesta dell'Inter che era lontana dall'offerta dei francesi (offerta da 60 milioni con l'inserimento di contropartite che non interessano all'Inter). Un concorrente in più per Skriniar è sicuramente vantaggioso per i nerazzurri: infatti qualora dovesse arenarsi definitivamente la trattativa con il Psg, l'Inter avrebbe un'altra strada percorribile. Inoltre i francesi, sapendo che c'è una concorrente importante sul calciatore, potrebbero rilanciare sul prezzo del cartellino.