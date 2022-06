Inter, il significato delle parole di Marotta

"Servono convergenze importanti": così Marotta sull'ipotesi Dybala. Significa che per vedere la Joya in nerazzurro serve far quadrare i conti dal punto di vista economico e sportivo. Da un lato bisogna trovare la soluzione sul contratto. Dall'altro le idee sull'attacco all'Inter sono chiare: l'obiettivo è avere 4 punte di "peso" e una quinta giovane. Con Sanchez in uscita, l'Inter avrebbe Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa. Ci spiega tutto Matteo Barzaghi. VIDEO

MAROTTA: "DYBALA? SERVONO CONVERGENZE IMPORTANTI"