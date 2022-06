Arrivato a un anno dalla scadenza del suo contratto con il Napoli, e senza che le trattative per il rinnovo avanzino, Koulibaly fa gola a diversi club europei. Su di lui ha messo gli occhi anche il Chelsea, che cerca in Italia il difensore di peso per rinforzare il reparto difensivo da affidare a Tuchel per la prossima stagione

Continua a non essere chiaro il futuro di Kalidou Koulibaly. Lo aveva detto lui stesso: "Non so cosa accadrà nel mio futuro". E dal momento che le trattative per il rinnovo con il Napoli non avanzano, le big europee iniziano a pensare a lui per rinforzare le proprie difese senza spendere cifre impossibili (Koulibaly è in scadenza tra un anno e per questo il prezzo del suo cartellino è più basso): l'ultima tra le interessate a Koulibaly è il Chelsea, che sta guardando proprio in Italia per cercare il desiderato rinforzo in difesa (le altre piste seguite sono De Ligt e Skriniar, i cui prezzi dei cartellini sono però più alti). Da segnalare, inoltre, che l'agente di Koulibaly è in questi giorni a Londra e potrebbe quindi incontrare i blues.