Seconda stagione consecutiva in Serie A per Pellegri

Per Pellegri si tratterà della seconda stagione consecutiva in Serie A. Nello scorso campionato l'attaccante ha vestito la maglia del Milan, con la quale è sceso in campo 6 volte senza realizzare gol o assist anche a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a stare fermo per diverse settimane. A gennaio il trasferimento al Torino, club con il quale ha collezionato 9 presenze e 1 gol contro la Lazio.