Il trasferimento in MLS del difensore classe 1986, che ha firmato un contratto fino al 2023 con i canadesi, è stato ufficializzato dal club biancorosso. Bradley: "Criscito sarà un modello per i nostri ragazzi più giovani. Può giocare sia terzino che centrale, è un gran difensore"

Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Toronto FC. Inizia ufficialmente l'avventura in Canada dell'ex capitano del Genoa, che si è trasferito in MLS dopo 10 stagioni (intervallate dalle esperienze con la Juventus e lo Zenit) con la maglia rossoblù. Contratto fino al 2023 per il difensore, che nel giorno della sua partenza ha spiegato come il Genoa avrebbe voluto affidargli un ruolo in dirigenza, mentre lui ha ancora voglia di giocare.