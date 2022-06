Napoli-Meret, è fatta per il rinnovo fino al 2027

Il Napoli ha chiuso per il rinnovo del portiere classe 1997. Alex Meret si lega al club azzurro per altre 5 anni, fino al 30 giugno 2027. Manca soltanto l'annuncio ufficiale

È fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Il club azzurro ha deciso di puntare sull'ex Spal e Udinese, trovando l'accordo per il prolungamento del contratto, che sarebbe scaduto nel giugno del 2023. Il classe 1997 si legherà al Napoli per altre 5 stagioni e la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2027. Ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale da parte del club.