Fiorentina, è fatta per l'arrivo di Mandragora

La Fiorentina ha chiuso per l'acquisto di Rolando Mandragora . Accordo trovato con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista, per un totale di circa nove milioni di euro . E il giocatore si è convinto a vestirsi di viola, nonostante il grande rapporto con Ivan Juric, che lo avrebbe voluto di nuovo con sé al Torino. Affare fatto dunque: ora le parti stanno organizzando le visite mediche di Mandragora, che sarà presto ufficializzato come nuovo rinforzo della Fiorentina di Italiano: firmerà un quadriennale .

La carriera di Mandragora

Nato a Napoli il 29 giugno 1997, Mandragora è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui ha esordito in Serie A il 29 ottobre 2014, nel match contro la Juventus, club che poi lo acquistò nel gennaio 2016. Dopo le esperienze con le maglie di Pescara, Crotone, Udinese, Juve e Torino, ora nel futuro del centrocampista c'è la Fiorentina, club in cui potrà fare il suo esordio anche in Europa. In totale, Mandragora vanta 151 presenze e 8 gol in Serie A.